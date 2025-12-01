Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Staffel 4Folge 5
Folge 5: Haben, haben, haben

21 Min.

Sabrina bekommt ihre erste Kreditkarte. Die Folge: Bald "leidet" sie an einer scheinbar unaufhaltsamen Kaufsucht. Als in der Schule ein Wohltätigkeitsflohmarkt veranstaltet wird, schlagen die Tanten vor, die neuen Sachen zu spenden. Doch Sabrina ist dagegen. Lieber nimmt sie Sachen vom Speicher - nicht ahnend, dass es sich hierbei um Zaubergegenstände handelt. Jeder Käufer erlebt bald sein blaues Wunder - und Sabrina hat ihre liebe Mühe, dies in Ordnung zu bringen ...

