Folge 4: Völlig aufgelöst
21 Min.
Großmutter Lydia hat sich mal wieder angekündigt. Und es kommt, wie es kommen muss: Ruckzuck hat man sich verkracht, und die beleidigte Lydia fährt wieder heim. Im Koffer, den sie zurückgelassen hat, findet Sabrina Unterlagen, die belegen, dass Hilda adoptiert wurde. Sabrina forscht im anderen Reich und findet heraus, dass auch Zelda adoptiert wurde. Daraufhin ist der Hexenjammer groß, denn die beiden bekommen eine Identitätskrise, was dazu führt, dass sie sich auflösen ...
