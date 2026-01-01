Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Blüten der Liebe

Staffel 4Folge 15
Blüten der Liebe

Sabrina ... total verhext!

Folge 15: Blüten der Liebe

21 Min.

Bei den Spellmans trifft ein anonymer Gruß zum Valentinstag für Sabrina ein. Und bald schon stellen sich die merkwürdigsten körperlichen Krankheitssymptome bei ihr ein. Da die Tanten nicht mehr weiter wissen, rufen sie Amor um Hilfe an. Doch dieser hat gerade keine Zeit und schickt seinen Assistenten Roland. Roland findet heraus, dass sich zwei Sterbliche um Sabrina bemühen - Harvey und Josh. Um wieder gesund zu werden, muss es sich Sabrina mit einem der beiden verscherzen ...

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

