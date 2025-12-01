Sabrina ... total verhext!
Folge 16: Fauler Zauber
21 Min.
Ein alter Freund von Salem, Duke, hat seine Strafe als Katze verbüßt und will nun ein ehrliches Leben beginnen - ganz ohne Zauberei! Währenddessen hat Sabrina beschlossen, sich bei dem berühmten "Adam's College" zu bewerben. Der Haken daran ist nur, dass das College einen hohen künstlerischen Anspruch an seine Studenten hat. Und deshalb muss sich Sabrina im Tanz üben, um das Vortanzen zu bestehen. Dazu braucht sie allerdings einen Partner - nun muss Harvey herhalten ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick