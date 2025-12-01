Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Der Hausgeist

Paramount GlobalStaffel 5Folge 14
Der Hausgeist

Sabrina ... total verhext!

Folge 14: Der Hausgeist

21 Min.

Während der Vorbereitungen zu einer Party beginnt Sabrinas Mikrowellenherd zu schweben. Ihre Mitbewohner vermuten, dass ein Geist Sabrina als Wirtskörper benutzt. Sabrina, die Angst hat, als Hexe enttarnt zu werden, nimmt mit dem anderen Reich Kontakt auf. Als immer mehr Verrücktes passiert, bekommen es Sabrinas Freunde mit der Angst zu tun. Verzweifelt zieht Sabrina zu ihren Tanten. Dann nimmt sie Kontakt mit dem Geist auf - und kann ihn schließlich zu einem Deal überreden.

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen