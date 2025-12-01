Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sabrina ... total verhext!

Vorurteile, Vorurteile ...

Paramount GlobalStaffel 5Folge 5
Vorurteile, Vorurteile ...

Vorurteile, Vorurteile ...Jetzt kostenlos streamen

Sabrina ... total verhext!

Folge 5: Vorurteile, Vorurteile ...

22 Min.

Sabrina und Roxie wollen einen Knüller für die College-Zeitung schreiben. Doch die Recherche zu ihrem Artikel über Studentinnenverbindungen ergibt nichts Sensationelles. Ihre Vermutung, dass die Mädchen nur aus Karrieregründen einer Verbindung beitreten, erweist sich als falsch. Doch dann machen Sabrina und Roxie eine skandalöse Entdeckung: Sie finden heraus, dass neue Mitglieder die Hausaufgaben der älteren schreiben müssen. Sollen sie die Sache auffliegen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

Alle 7 Staffeln und Folgen