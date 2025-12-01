Halloween, ein Festtag für HexenJetzt kostenlos streamen
Sabrina ... total verhext!
Folge 6: Halloween, ein Festtag für Hexen
22 Min.Ab 6
Sabrina freut sich riesig auf Halloween, doch Roxie und Miles scheint dieser besondere Tag völlig gleichgültig zu sein. Um die Freunde zu überzeugen, organisiert Sabrina daher eine riesige Halloween-Party inklusive Party-Service aus dem anderen Reich. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, bucht Sabrina auch noch Frankenstein höchstpersönlich. Die nichts ahnenden Tanten verbringen den Abend auf einer Party im anderen Reich, kehren jedoch verfrüht zurück ...
