Sabrina ... total verhext!
Folge 8: Halb Sterbliche sind nirgendwo ganz zu Hause
22 Min.
Sabrinas Problem ist, dass sie normalen Jungs ihr Hexendasein verheimlichen muss. Deshalb versucht Zelda, Sabrina mit Derek, dem Sohn ihres Zahnarztes aus dem anderen Reich, zu verkuppeln. Tatsächlich verstehen sich die beiden glänzend. Dann wird Sabrina von Dereks Eltern eingeladen - und diese reißen rassistische Witze über Sterbliche und Halb-Sterbliche. Zwar behauptet Derek, die Gesinnung seiner Eltern nicht zu teilen, doch Zelda und Hilda fühlen ihm auf den Zahn.
