Sabrina ... total verhext!

Halb Sterbliche sind nirgendwo ganz zu Hause

Paramount Global
Staffel 5
Folge 8
Halb Sterbliche sind nirgendwo ganz zu Hause

Sabrina ... total verhext!

Folge 8: Halb Sterbliche sind nirgendwo ganz zu Hause

22 Min.

Sabrinas Problem ist, dass sie normalen Jungs ihr Hexendasein verheimlichen muss. Deshalb versucht Zelda, Sabrina mit Derek, dem Sohn ihres Zahnarztes aus dem anderen Reich, zu verkuppeln. Tatsächlich verstehen sich die beiden glänzend. Dann wird Sabrina von Dereks Eltern eingeladen - und diese reißen rassistische Witze über Sterbliche und Halb-Sterbliche. Zwar behauptet Derek, die Gesinnung seiner Eltern nicht zu teilen, doch Zelda und Hilda fühlen ihm auf den Zahn.

Sabrina ... total verhext!
Paramount Global
Sabrina ... total verhext!

Sabrina ... total verhext!

