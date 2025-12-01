Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Hexen im Doppelpack

Paramount GlobalStaffel 5Folge 4
Hexen im Doppelpack

Sabrina ... total verhext!

Folge 4: Hexen im Doppelpack

21 Min.

Hilda hat einen neuen "Traummann", den Schauspieler Alec. Die beiden fahren zusammen mit Sabrina ins andere Reich, um auf den Rummelplatz zu gehen. Dort wird Sabrina von ihrer bösen Zwillingsschwester Katharina der Pass geklaut, die nun mit Hilda und Alec zur Erde zurückkehrt. Während Sabrina im anderen Reich im Gefängnis sitzt, richtet Katharina auf der Erde nichts als Schaden an. Auch Hilda hat auf dieser ungewöhnlichen Reise mit ihrem "Traummann" eine böse Erfahrung gemacht.

Paramount Global
