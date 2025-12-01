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Sabrina ... total verhext!

Sabrina, die Muse

Paramount GlobalStaffel 5Folge 16vom 01.12.2025
Sabrina, die Muse

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Sabrina ... total verhext!

Folge 16: Sabrina, die Muse

22 Min.Folge vom 01.12.2025

Kevin hat Sabrina als seine Muse bezeichnet - und nun steht sie unter Stress: Weil Kevin an einer Schreibblockade leidet, hält sie sich für eine schlechte Muse. Sabrina lädt Kevin zu sich nach Hause ein, damit er in Ruhe komponieren kann. Dort muss sie leider feststellen, dass er sich für ihre Sorgen und Nöte gar nicht interessiert. Sabrina beendet die Beziehung - und Kevin fällt aus allen Wolken. Wenig später kommt er reumütig ins Café, um die Beziehung wieder einzurenken.

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