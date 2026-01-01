Sabrina ... total verhext!
Folge 16: Endlich!
21 Min.
Sabrina und Josh führen einmal die Woche im Café ein Singletreffen durch, das sich großer Beliebtheit erfreut. An einem solchen Abend lernt Roxie dabei Joshs Freund Brett kennen - und verabredet sich mit ihm. Als Brett das Date wieder absagt, kommt es zwischen Sabrina und Josh zu einem heftigen Streit. Währenddessen erfahren die Tanten, dass sie begnadigt wurden und deshalb Salem nicht mehr behalten müssen. Anfangs überlegen sie noch, ob sie den Kater trotzdem behalten sollen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick