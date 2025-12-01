Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sabrina ... total verhext!

Locker vom Hocker

Staffel 5Folge 19
Locker vom Hocker

Sabrina ... total verhext!

Folge 19: Locker vom Hocker

22 Min.

Hilda plant, das Haus zu renovieren und stellt dabei alles auf den Kopf. Zelda wird das Chaos bald zu viel, weshalb sie zu Sabrina flüchtet. Erstaunlicherweise freundet sich die sonst so konservative Zelda schnell mit dem unkonventionellen WG-Leben an. Sie geht sogar mit zu einer Raver-Party - und hat Spaß dabei! Sabrina gefällt das Ganze überhaupt nicht, und sie wünscht sich nichts sehnlicher, als ihre "alte" Tante wieder zurückzubekommen ...

