+++ Prozess um Mord an Ex-Boxer in Bielefeld +++ AfD-Politikerin wird Vize-Bürgermeisterin und kurz darauf abgewählt +++ Erster Schnee und Unfallgefahren auf den Straßen Außerdem: Nordrhein-Westfalen wird zum Herz der europäischen Raumfahrt, mit einem neuen ESA Leitungsbereich in Köln. Die Unfallforschung der Versicherer untersucht typische Unfallmuster und -ursachen auf Landstraßen. Dem Aufkommen des Winters begegnen wir mit dem Winterdienst im Einsatz auf den Straßen von NRW. Auf dem NRW-Umweltwirtschaftsgipfel zeigen Unternehmen innovative Umweltkonzepte. Eine ADAC Studie zeigt eine pragmatische Sicht der Generation Z auf Mobilität. Borussia Mönchengladbach trifft auf den Tabellenletzten aus Heidenheim und unser Rutschentester nimmt die spektakulärsten Lichtrutschen in NRW unter die Lupe.

