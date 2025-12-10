SAT.1 NRW
+++ Weniger Taten, mehr Verdächtige: Clankriminalität in NRW +++ Rechnung für Blaulicht: Kosten für Notrufe in Essen +++ Vergessene Auto-Legende: Rettung eines einmaligen Oldtimers >>> Außerdem: Eine Grundsteuerentscheidung mit Zündstoff, ein dramatischer Brand in Leverkusen, das Urteil für eine Amokfahrt in Essen, eine Charity-Aktion des Musicals Miss Doubtfire in Düsseldorf, irritierende Nacktläufer in Kleve, leuchtende Zoo-Installationen in Köln und das Wetter für die nächsten Tage in NRW.