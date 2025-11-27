SAT.1 NRW
Folge vom 27.11.2025: Sat.1 NRW 27.11.2025
+++ EXPLOSION AM MORGEN: Düsseldorf erbebt +++ WOLF IN SICHT: Unbekannter Besucher in Greven +++ HITS STATT WOLKEN: Duisburg wärmt sich für das Ballermann-Musical auf. Außerdem: überraschende Updates zur seit vier Jahren gesperrten A45 bei Lüdenscheid. Unterdessen veröffentlicht eine Analyse beunruhigende Zahlen zur Barrierefreiheit an den Bahnhöfen in NRW, und vor dem Landgericht Düsseldorf beginnt ein Mammutprozess im Zusammenhang mit Drogenschmuggel und Waffenhandel. Der 103-jährige Jochen Schmidt aus Essen nutzt YouTube, um seine Kriegserlebnisse zu teilen, und der Auftakt des Ballermann-Musicals in Duisburg bringt Sommerfeeling ins Ruhrgebiet. Und schließlich: Wie gut kennen Sie den Planeten Ozean? Der Gasometer in Oberhausen begrüßt seinen eineinhalb Millionensten Besucher.