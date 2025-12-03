SAT.1 NRW
Folge vom 03.12.2025: Sat.1 NRW 03.12.2025
+++ Diskussion über schärfere Maßnahmen in Fußballstadien +++ Machetenangriff von 13-Jährigen in einem Dortmunder Kiosk +++ Virales, leuchtendes Weihnachtshaus in Köln +++ Außerdem: Die Innenstadt von Mönchengladbach erlebt einen Großeinsatz wegen einer Bombendrohung. Ein Sprengstoff-Spürhund wurde eingesetzt und Anwohner wurden evakuiert. NRW-Innenminister Herbert Reul setzt sich für schärfere Maßnahmen in Fußballstadien ein und muss Widerstand von Fans aushalten. In Dortmund lieferten zwei 13-jährige Jungen einen Machetenangriff auf einen Kiosk-Inhaber und entfachten so eine Debatte über das Strafmündigkeitsalter. Außerdem wird die Rahmedetalbrücke möglicherweise vor Weihnachten wieder geöffnet. Dies könnte eine Erleichterung für Anwohner, Speditionen und Pendler bedeuten. In Köln geht ein Weihnachtshaus, das von social media Nutzern per Knopfdruck beleuchtet werden kann, viral.