SAT.1 NRW
Folge vom 28.11.2025: Sat.1 NRW 28.11.2025
+++ Polizeieinsatz im Innenausschuss wegen gehörlosem Mädchen +++ Der Black Friday Hochpunkt und seine Auswirkungen +++ Winterberg eröffnet Skisaison mit rekordverdächtigen dreizehn Liften +++ Außerdem: Erkelenz startet einen neuen Anfang für fünf Dörfer, gerettet vor dem Abriss durch den Tagebau Garzweiler. Amazon Mitarbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung. Bei Ford in Köln beginnt einer der größten Stellenabbau-Prozesse der vergangenen Jahre. Ein Brand bedroht die Adventsstimmung in Herford. In Mönchengladbach greift ein Hund einen anderen Hund und seinen Halter an. Die Polizei in Düsseldorf verstärkt ihre Streifen angesichts des Black Fridays und der Weihnachtsmarktsaison. Die Essen Motor Show startet mit Vollgas. In Winterberg beginnt die Skisaison mit einer rekordverdächtigen Anzahl von Liften.