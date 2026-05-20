Sat.1 NRW
Folge vom 20.05.2026: Sat.1 NRW 20.05.2026
+++ Problem-Immobilien in NRW im Visier +++ Rattenplage im Duisburger Mehrfamilienhaus +++ Tierische Rücksicht: Vögel beziehen Bierkasten in Bottrop +++ Außerdem: Ein Blick auf den sogenannten Hagen-Pakt, der das Problem der Problem-Immobilien in NRW adressiert. NRWs Ministerpräsident Wüsts Besuch in Polen und die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. Fall von Cold Case-Mord aus dem Jahr 2003 stellt DNA Analyse auf die Probe. Bewohner einer Kölner Siedlung fühlen sich abgeschnitten wegen einer geschlossenen Brücke. Amateurfussball-Mannschaft VfB Rheingold Emmerich enttäuscht wegen fehlendem Aufstieg durch Niederlage von Fortuna Düsseldorf. Waldboden-Schutz durch Einsatz von Rückepferden. Vogelfamilie bezieht einen Bierkasten im Getränkemarkt Possemeyer in Bottrop. Und das Wetter für die nächsten Tage in NRW.