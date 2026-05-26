Sat.1 NRW
Folge vom 26.05.2026: Sat.1 NRW 26.05.2026
24 Min.Folge vom 26.05.2026
+++ Wieder mehr junge Raucher wegen E-Zigaretten und Vapes +++ Feueralarm beim Kölner Zirkus Monroe +++ SC Paderborn steigt in die erste Bundesliga auf! +++ Außerdem: Die deutsche Bürokratie und ihre kuriosen Aufgaben für Handwerker. +++Bäcker zählen Plastiktüten?+++. Ein Klimacamp entsteht in Hamm mit Aktivisten aus ganz Deutschland. Jörg Sartor, der polarisierende Leiter der Essener Tafel, hört auf. Millioneninvestitionen in die Sporthochschule Köln. Sommerhitze belastet Trinkwasserreserven in Jülich. Wetterprognose.