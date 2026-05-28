Sat.1 NRW
Folge vom 28.05.2026: Sat.1 NRW 28.05.2026
+++ Rocker-Razzia in Gelsenkirchen +++ Schock nach tödlichem Autounfall mit zwei 12-Jährigen in Dinslaken +++ Neues Zuhause für entlaufenes Mini-Känguru +++ Außerdem: Diskussionen innerhalb der CDU bezüglich des Kanzleramts und des NRW-Ministerpräsidenten, nachdem Vorwürfe gegen die Fahrerin in Dinslaken erhoben wurden. Der tragische Fall der 12-jährigen Luise wird erneut aufgegriffen, nachdem ihre Familie ein Schmerzensgeld zugesprochen wurde. Trotz wiederholter Warnungen ereignen sich tödliche Badeunfälle in Flüssen und Kanälen. Feuerwehreinsatz in einem Dortmunder Recyclinghof. Nach einem Großbrand werden wertvolle Gegenstände aus einer Brandruine in Bünde gestohlen. Große Klima-Demonstration in Hamm. Und das Wetter: Am Samstag und Sonntag werden schwere Unwetter erwartet.