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Schäm dich Reich!

"Setz die Clownsnase auf!" 1. Date versauen mit Mark Forster

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 29.04.2026
"Setz die Clownsnase auf!" 1. Date versauen mit Mark Forster

"Setz die Clownsnase auf!" 1. Date versauen mit Mark ForsterJetzt kostenlos streamen

Schäm dich Reich!

Folge 1: "Setz die Clownsnase auf!" 1. Date versauen mit Mark Forster

47 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Laura, Sophie und Jannis.

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