"Frag nach seinem Kontostand!" Selfiesandra hilft bei Horror-DateJetzt kostenlos streamen
Schäm dich Reich!
Folge 3: "Frag nach seinem Kontostand!" Selfiesandra hilft bei Horror-Date
44 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 12
Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Joyce, Michelle und Hendrik!
Weitere Folgen in Staffel 1
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