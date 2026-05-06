"Ex das Bier - ohne Hände!" Date eskaliert komplett!Jetzt kostenlos streamen
Schäm dich Reich!
Folge 2: "Ex das Bier - ohne Hände!" Date eskaliert komplett!
47 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Y Nhi, Claudio und Tim!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick