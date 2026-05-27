"Schenk ihm das Lieblingsparfum von deinem Ex!" Date steht kurz vor AbbruchJetzt kostenlos streamen
Schäm dich Reich!
Folge 5: "Schenk ihm das Lieblingsparfum von deinem Ex!" Date steht kurz vor Abbruch
44 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Dennis und Benni Wolter geben ihren Single-Lockvögeln peinliche Aufgaben, die sie während ihres Dates erfüllen müssen. Jede davon bringt Kohle - doch auffliegen ist verboten! In dieser Folge mit dabei: Sara, Clara und Rebecca!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick