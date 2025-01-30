Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wege zum Ruhm

SAT.1Staffel 1Folge 29
Wege zum Ruhm

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Wege zum Ruhm

22 Min.Ab 12

Annika Maler träumt von einer großen Karriere als Schauspielerin. Das Casting für einen Fernsehfilm soll ihr Sprungbrett werden. Glanz und Glamour sind für sie zum Greifen nah. Die 20-Jährige ist sich sicher: Sie ist wie geschaffen für die Hauptrolle. Doch das Schicksal trifft eine andere Entscheidung und verändert damit nicht nur ihr eigenes Leben ...

SAT.1
