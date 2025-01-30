Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 39: Ein bedrohlicher Schatten
19 Min.Ab 12
Die 24-jährige Elena Bruhns ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund ist liebevoll und aufmerksam, alles könnte wunderbar sein. Doch die junge Frau wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ihr Ex-Freund hat die Trennung von ihr nie akzeptiert und sich zu einem Stalker entwickelt, der für das junge Glück zur Gefahr wird ...
