Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein bedrohlicher Schatten

SAT.1Staffel 1Folge 39
Ein bedrohlicher Schatten

Ein bedrohlicher SchattenJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 39: Ein bedrohlicher Schatten

19 Min.Ab 12

Die 24-jährige Elena Bruhns ist frisch verliebt. Ihr neuer Freund ist liebevoll und aufmerksam, alles könnte wunderbar sein. Doch die junge Frau wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Ihr Ex-Freund hat die Trennung von ihr nie akzeptiert und sich zu einem Stalker entwickelt, der für das junge Glück zur Gefahr wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen