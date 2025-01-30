Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 30: Wie sage ich es meinem Ex?
23 Min.Ab 12
Für die 30-jährige Tamara Steiner ist Karriere alles im Leben. Dafür hat die Gynäkologin bereitwillig ihre Beziehung mit Fabian geopfert. Doch als sie ihren Ex wiedertrifft, wird ihr klar, dass das ein großer Fehler war. Aber Fabian ist wieder in einer glücklichen Beziehung, er will bald nach Frankreich auswandern, und seine neue Freundin ist sogar schwanger. Was nur Tamara weiß: Fabian ist nicht der Vater. Wird sie ihre ärztliche Schweigepflicht brechen?
