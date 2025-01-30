Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Albtraum

SAT.1Staffel 5Folge 34
Der Albtraum

Der AlbtraumJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Der Albtraum

22 Min.Ab 12

Die 24-jährige Michelle Weinert ist nach ihrer hässlichen Scheidung vor drei Jahren endlich wieder verliebt: in Tom, den sie im Internet kennengelernt hat. Der Computerprogrammierer könnte der Richtige für Michelle und ihren fünfjährigen Sohn Marvin sein. Doch schon das erste Date bricht Michelle schockiert ab. Denn was Tom ihr erzählt, katapultiert die junge Mutter zurück in ihre dunkle Vergangenheit ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen