Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Unerträgliches Schweigen

SAT.1 Staffel 6 Folge 34
Folge 34: Unerträgliches Schweigen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 34: Unerträgliches Schweigen

23 Min. Ab 12

Seit die 15-jährige Lysann ihre Mutter vor sechs Jahren verloren hat, macht sie es ihrem Vater Jonathan nicht gerade leicht, wenn dieser ihr eine neue Freundin vorstellt. Da wird auch bei Ida, der neuesten Frau in Jonathans Leben, keine Ausnahme gemacht. Lysann versucht mit allen Tricks, ihre neue Stiefmutter loszuwerden - bisher erfolglos. Doch ihr letzter Plan nimmt eine erschreckende Wendung - wie weit wird sie gehen, um ihr Ziel zu erreichen?

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

