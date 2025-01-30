Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 6Folge 42
23 Min.Ab 12

Nach dem Tod seiner Frau hat sich das Leben für den 41-jährigen Werbefachmann Norbert Niemeyer endlich normalisiert. Tochter Lilly hat mit seiner neuen Frau Jolanda eine liebe Ersatzmutter gefunden, und das Paar plant ein Geschwisterchen. Doch dann erhält Norbert ein Einschreiben, das erneut alles auf den Kopf stellt: Er ist der Vater einer erwachsenen Tochter, die er mit einer Samenspende gezeugt hat. Sie möchte unbedingt ihren echten Vater kennenlernen und sucht ihn auf ...

SAT.1
