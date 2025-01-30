Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Saskia - Im Zeichen der Liebe

SAT.1Staffel 7Folge 24
Saskia - Im Zeichen der Liebe

Saskia - Im Zeichen der LiebeJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 24: Saskia - Im Zeichen der Liebe

23 Min.Ab 12

Die 30-jährige Saskia Lange findet heraus, dass sie monatelang von ihrem Freund betrogen wurde. Als sie sich mit einem heißen Flirt trösten will, wird sie von diesem ausgeraubt. Sie schwört sich, nie wieder einem Mann zu vertrauen. Doch dann lernt sie den 29-jährigen Kriminalkommissar Philipp kennen. Von Tag zu Tag erobert er ein Stück mehr von Saskias Herz und klärt den Raub auf. Wird sie sich trotz ihrer Vorsätze ein weiteres Mal auf einen Mann einlassen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen