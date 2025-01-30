Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 4: Brennende Angst
22 Min.Ab 12
Die Nerven des jungen Familienvaters Michael Becker liegen blank. Ein krankes Baby, eine nölende Ehefrau und ein Teenagersohn, der rumzickt. Dazu Geldsorgen. Massive Geldsorgen. KFZ-Mechaniker Michael steht das Wasser bis zum Hals. Als auch noch sein Chef Druck macht, lässt er Frau und Kinder zu Hause zurück und das Schicksal schlägt zu: Es kommt zu einer Katastrophe...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick