Schicksale - und plötzlich ist alles anders

SAT.1Staffel 7Folge 4
Folge 4: Brennende Angst

22 Min.Ab 12

Die Nerven des jungen Familienvaters Michael Becker liegen blank. Ein krankes Baby, eine nölende Ehefrau und ein Teenagersohn, der rumzickt. Dazu Geldsorgen. Massive Geldsorgen. KFZ-Mechaniker Michael steht das Wasser bis zum Hals. Als auch noch sein Chef Druck macht, lässt er Frau und Kinder zu Hause zurück und das Schicksal schlägt zu: Es kommt zu einer Katastrophe...

SAT.1
