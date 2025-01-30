Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 12: Ich will mein Kind zurück
23 Min.Ab 12
Mutter mit 17 - das war Annika zu viel. Sie hat ihr Baby zu Pflegeeltern gegeben und ist nach Ibiza ausgewandert. Jetzt, acht Jahre später, ist sie bereit für sich und ihre Tochter Julia zu sorgen. Julias Pflegeeltern aber lieben "ihr" Kind und wollen es nicht wieder hergeben. Auch Julia will nicht zu der "fremden" Frau. Mit dem Recht auf ihrer Seite muss Annika sich entscheiden: will sie eine glückliche Familie auseinanderreißen oder auf ihr Mutterrecht verzichten?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick