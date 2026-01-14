Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schweine nebenan

Ein Boss muss kein Schwein sein

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Ein Boss muss kein Schwein sein

Ein Boss muss kein Schwein seinJetzt kostenlos streamen

Schweine nebenan

Folge 13: Ein Boss muss kein Schwein sein

21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bei seinem Versuch, mit zweifelhaften Methoden die Umsätze zu steigern, erreicht Jungle George genau das Gegenteil: Umsätze sowie Moral seiner Mitarbeiter schwinden zusehends. Phil glaubt, daß er das Geschäft wesentlich besser führen könnte. Bei einem Kartenspiel gewinnt er und übernimmt Jackson Motors. Aber nachdem er sich einmal in das oft schäbige Autogeschäft eingearbeitet hat, muß Phil rasch erkennen, daß "Chefsein" keine einfache Aufgabe ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schweine nebenan
Studio 100 Kids
Schweine nebenan

Schweine nebenan

Alle 1 Staffeln und Folgen