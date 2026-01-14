Schweine nebenan
Folge 7: Der Schweineflüsterer
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Stumps Haß auf seine schweinischen Nachbarn nimmt allmählich pathologische Züge an. Er sieht überall nur noch Schweine, egal, ob er den Fernseher oder das Radio einschaltet oder auch nur einen Blick in die Zeitung wirft. Um die Stymingtons zu vertreiben, heuert er den "Extremen Schweineflüsterer" an, dessen düstere Schweinerufe die Stymingtons dazu bringen sollen, komplett durchzudrehen, durch Reifen zu springen und Tänze zu vollführen. Genau dies geschieht dann auch, und zwar ausgerechnet, als ein lokales Fernsehteam bei den Stymingtons vorbeischaut, um die Wochenendsondersendung "Die Schweine von nebenan" zu drehen.
