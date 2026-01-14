Schweine nebenan
Folge 6: Hollywood ruft
Armer Chuckie. In der Schule ist "Eltern stellen ihre Berufe vor"-Woche. Die Väter der anderen Kinder haben alle tolle Berufe wie Polizist, Pilot, Elvis-Double usw. Chuckie befürchtet nun, daß Phil kommt und von seiner Arbeit als Autoverkäufer erzählt. Was Chuckie nicht weiß: bei Jackson Motors wurden die Mitarbeiter von Jungle George ausgesperrt, der nicht über bessere Sozialleistungen verhandeln will und seine Autos nun im Alleingang verkauft. Von Arbeitslosigkeit bedroht, hat Phil Glück und kann in der HollywoodProduktion "Ein Schwein in Hongkong" überraschend als Double für das Starschwein einspringen. Jetzt wird er Tag für Tag von einem Star à la Jackie Chan getreten und geschlagen, und das macht ihn für Chuckie zum absoluten Helden.
