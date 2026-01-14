Schweine nebenan
Folge 5: Die Schweineinsel
21 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Einer der höchsten Festtage der Schweine steht vor der Tür: Allerschweinigen. Und der wird traditionellerweise mit einem großen Trüffelessen sowie diversen anderen schweinischen Ritualen begangen. Leider haben die Stymingtons in diesem Jahr für so etwas absolut keine Zeit. Seit sie in der Menschenwelt leben, hält sie der berufliche und private Streß dermaßen auf Trab, daß Festivitäten wie diese einfach nicht mehr in ihren Tagesablauf passen. Die Stymingtons beschließen deshalb, den Feiertag diesmal einfach ausfallen zu lassen.
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