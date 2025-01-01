Scrubs - Die Anfänger
Folge 17: Mein Student
22 Min.Ab 6
J.D., Elliot und Turk werden einige Medizinstudenten als Assistenten anvertraut - die nun das Gleiche tun müssen, wofür sie noch vor Kurzem zuständig waren. J.D. soll Josh betreuen - einen schlaksigen jungen Mann, der zwei linke Hände hat und J.D. zunehmend auf die Nerven geht. Als er Josh schließlich zu verstehen gibt, er sei für diesen Job völlig ungeeignet, wird J.D von Carla und Schwester Roberts heftig in die Schranken gewiesen ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
