Scrubs - Die Anfänger
Folge 14: Meine Alex
22 Min.Ab 6
Die Beziehung zwischen J.D. und Alex verläuft sehr harmonisch und entwickelt sich gut. Dass es zwischen den Turteltauben noch nicht zum Sex gekommen ist, liegt allein an ihrem stressigen Alltag. Während sich J.D. mit allerhand Problemfällen abmüht, versucht Alex zu beweisen, dass der ehemals tablettensüchtige Patient Mister Barnes nicht für das Verschwinden von Medikamenten im Krankenhaus verantwortlich ist. Niemand glaubt Alex - bis J.D. den eindeutigen Beweis findet ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren