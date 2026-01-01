Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Scrubs - Die Anfänger

Meine fünfzehn Minuten als Held

DisneyStaffel 1Folge 8
Meine fünfzehn Minuten als Held

Meine fünfzehn Minuten als HeldJetzt kostenlos streamen

Scrubs - Die Anfänger

Folge 8: Meine fünfzehn Minuten als Held

21 Min.Ab 6

Während einer Demonstration vor jenem Stripclub, in dem J.D. und Turk das Mittagessen einnehmen wollten, erleidet der Kameramann eines anwesenden Fernsehteams einen Kreislaufzusammenbruch. Als die beiden Ärzte dem Mann helfen, werden sie als Helden gefeiert - doch der Ruhm ist nur von kurzer Dauer. Unterdessen wird Elliot von ganz anderen Sorgen geplagt: Bei dem Versuch, sich mit Carla anzufreunden, stellt sie sich dermaßen ungeschickt an, dass sie genau das Gegenteil erreicht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Scrubs - Die Anfänger
Disney
Scrubs - Die Anfänger

Scrubs - Die Anfänger

Alle 9 Staffeln und Folgen