Scrubs - Die Anfänger

Mein Konkurrent

DisneyStaffel 1Folge 7
Scrubs - Die Anfänger

Folge 7: Mein Konkurrent

21 Min.Ab 6

J.D. ist der Held unter den Assistenzärzten: Er weiß so ziemlich alles, wird von Kollegen und Patienten geschätzt, und sogar Elliot interessiert sich für ihn! Doch dies ändert sich eines Tages, als der neue Arzt Nick anfängt. Dieser ist noch schlauer als J.D., sieht gut aus und versprüht einen enormen Charme ... Währenddessen hat Turk mit Dr. Kelso ein Problem ganz anderer Art: Dr. Kelso will eine Parkbank, auf der er seine Mittagspause verbringt, nicht mit Turk teilen ...

