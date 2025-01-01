Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Mein Pech
22 Min.Ab 12
Dr. Kelso und Dr. Cox liegen sich nach wie vor in den Haaren. Als der Streit eskaliert, wird Cox kurzerhand von Kelso beurlaubt. Nun ist es am Aufsichtsrat, über die Zukunft von Cox abzustimmen. Aus diesem Grund reist Jordan Sullivan an, die einflussreiche Tochter des Krankenhausgründers. J.D. bekommt den Auftrag, sich um das Wohlergehen der Dame zu kümmern und stellt schnell fest, dass Mrs. Sullivan eine resolute Frau ist, die sich nimmt, was ihr gefällt ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
