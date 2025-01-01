Scrubs - Die Anfänger
Folge 4: Mein Stolz
26 Min.Ab 12
Elliot ist am Ende: Sean hat ihre Beziehung beendet, weil er für ein halbes Jahr auf Forschungsreise geht und nichts von einer Fernbeziehung hält. J.D. sieht seine Chance gekommen und will seiner Exfreundin in der Not beistehen. Vielleicht sieht sie dann endlich in ihm mehr als nur den tröstenden Freund. Als er sich schließlich dazu aufraffen kann, mit einem Blumenstrauß bei Elliot aufzukreuzen, ist die Überraschung groß: Sein Nebenbuhler Sean ist wieder da ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
