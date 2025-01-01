Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 3Folge 8
Folge 8: Meine Kollegin

20 Min.Ab 12

Elliot wird nach wie vor von Selbstzweifeln geplagt, und zu allem Überfluss bläst J.D. auch noch zum Rachefeldzug gegen seine Exfreundin. Er gibt sich alle Mühe, Elliot so richtig auf die Nerven zu gehen und schnappt ihr einfach ihre Patienten weg. Doch auch J.D. bleibt nicht verborgen, dass Elliot immer depressiver wird, und so lässt er ihr bei einem medizinischen Notfall den Vortritt. Als genau dieser Patient unter ihren Händen stirbt, plagt J.D. das schlechte Gewissen ...

