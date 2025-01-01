Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein sauberer Abgang

Staffel 3Folge 11
Mein sauberer Abgang

Scrubs - Die Anfänger

Folge 11: Mein sauberer Abgang

21 Min.Ab 12

Für J.D. steht fest, dass er mit Danni Schluss machen muss, doch ihm fehlt der Mut. Da kommt es ihm gelegen, dass Danni ihm durch ihre Schwester sagen lässt, ihre Beziehung sei beendet. Indes hat Dr. Cox Probleme mit seiner Nettigkeit, denn nun nimmt ihn keiner mehr ernst. Er beschließt, wieder zu seiner bewährten Methode des "Schrecken-Verbreitens" zurückzukehren. Eine Methode, die Dr. Kelso bereits praktiziert, denn er zwingt Elliot dazu, sich fortan weniger zu schminken.

Disney
