Scrubs - Die Anfänger
Folge 3: Mein Berater
21 Min.Ab 12
J.D., Elliot und Turk müssen sich einer Horde Assistenzärzte annehmen. Während Elliot und Turk mit eiserner Hand ihre Schäfchen erziehen, versucht J.D. einen eher antiautoritären Ansatz. Doch sein Vorgehen erwirkt genau das Gegenteil: Keiner nimmt ihn ernst. Elliot schlägt J.D. vor, sich von Sean beraten zu lassen. Als Delfin-Trainer hat er Erfahrung mit der Ausbildung von Schutzbefohlenen. Doch J.D. hat nur wenig Lust, sich von seinem Nebenbuhler kritisieren zu lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren