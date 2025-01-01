Scrubs - Die Anfänger
Folge 7: Meine fünfzehn Sekunden
21 Min.Ab 12
Dr. Cox und J.D. haben eine neue Methode, die 15-Sekunden-Regel. Diese besagt, dass fünfzehn Sekunden vollkommen ausreichen, um einen Patienten zu behandeln. Nur der Fall der älteren Stammpatientin Miss Tracy scheint mit der neuen Regel nicht zu lösen zu sein. Doch nach mehrmaligen 15-Sekunden-Besuchen entlassen Dr. Cox und J.D. auch Miss Tracy als geheilt. Später erkennen sie, dass das ein großer Fehler war, denn Miss Tracys "Krankheit" war ein Selbstmordversuch ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren