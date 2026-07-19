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SEAL Team

In der Falle

Kabel EinsStaffel 2Folge 12vom 19.07.2026
In der Falle

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SEAL Team

Folge 12: In der Falle

42 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 16

Das Bravo-Team soll eine als "Jihad-Jenna" bekanntgewordene US-Amerikanerin, nach ihrer angeblichen Lossagung vom Islamischen Staat, befreien.

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