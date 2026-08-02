SEAL Team
Folge 14: Der Preis des Krieges
40 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12
Emma erhält die Zusage für ein College in New York. Jason ist davon wenig begeistert, doch für Diskussionen bleibt keine Zeit: Das Team wird im Kongo gebraucht.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SEAL Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action, Militär
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: CBS International Television & © Season 2: CBS Television
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