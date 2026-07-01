SEAL Team
Folge 13: Zwischen Leben und Tod
42 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Nach dem Abschluss einer Mission in Nordkorea gelangen die Seals über Torpedorohre zurück in ihr U-Boot. Eine Fehlfunktion führt jedoch dazu, dass Sonny im Rohr gefangen ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
SEAL Team
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action, Militär
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: CBS International Television & © Season 2: CBS Television
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